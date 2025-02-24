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  • Kayseri'de terörden 1 haftada 10'u Fetöcü 21 kişi yakalandı

Kayseri'de terörden 1 haftada 10'u Fetöcü 21 kişi yakalandı

Kayseri'de terör örgütlerinin faaliyetlerin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik yapılan operasyonlarda 21 kişi yakalandı.

Kayseri'de terörden 1 haftada 10'u Fetöcü 21 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 1 haftalık çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar neticesinde; Dini istismar eden terör örgütlerine yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında 2, PKK, KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1, FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 10, Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analiz Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda 8 şahıs olmak üzere toplamda 21 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.
 

Haber Merkezi

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