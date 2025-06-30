Kayseri'de terörle mücadele operasyonlarında 19 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında 9, Dini istismar eden terör örgütleri soruşturmaları kapsamında 3, Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda 7 şahıs olmak üzere toplamda 19 kişi hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.