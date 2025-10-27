Kayseri'de terörle mücadele operasyonu: 19 şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 1 haftalık çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında 7, DHKP/C silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2, dini istismar eden terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3, Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda 19 şahıs olmak üzere toplamda 31 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.