Kayseri'de terörle Mücadele Operasyonu: 64 kişi yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan 1 aylık çalışmalar neticesinde toplam 64 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 1 aylık çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde; Dini istismar eden terör örgütlerine yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında 5, FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 34, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1, Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda 24 şahıs olmak üzere toplamda 64 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.