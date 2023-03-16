Kayseri’de ‘Tiny House’ yoğun ilgi

Tiny House plakalı ve ruhsatlı bir araç. Herhangi bir konum ve yer belirtmeksizin istediğiniz alanda yaşayabilirsiniz” dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve ülkemizde asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz deprem felaketi sonrasında kendilerini güvende hissetmeyen vatandaşlar Tiny House ve hafif çelik evlere yöneldi. Tiny House yapan firmalar da yoğunluk yaşanıyor. Kayseri’de de Kale Yapı Hafif Çelik firması ürettikleri Tiny House ve hafif çelik evlerle vatandaşlara hizmet veriyor. Yaklaşık 3 yıldır Kayseri’de hizmet verdiklerini söyleyen Kale Yapı Hafif Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Davut Atlı, “Firmamız yaklaşık olarak pandemi süreciyle beraber 3 yıldır hizmet vermekteyiz. Pandemi ile beraber evlerimizde olur hale gelmiştik, bununla beraber Tiny House ve hafif çelik tarafında yoğun bir ilgi devam etti. Bizde Kayseri’mizde 3 yıldır Kel Yapı ile beraber Kayserimize hizmet vermeye başladık ve diğer tüm ülke genelinde. Marmara bölgesinde yoğun olarak devam ediyorduk ama pandemi ve deprem süreciyle beraber Kayseri ve civar illerde de talep görmeye başladı” şeklinde konuştu.

‘TİNY HOUSELARDA KİŞİYE ÖZEL TASARIMLAR YAPABİLİYORUZ’

Firmada 3 model olarak ürettiklerini dile getiren Atlı, “Modeller boyutlarına göre değişkenlik sağlıyor. 7-8 ve 10 metre olmak üzere modeller var. Tamamen yaşamımıza endekslediğimiz, mutfağımız, loft bölümlerimiz ve aynı zamanda yaşam alanı olarak dizayn ediyoruz. Burada biraz da kendi müşterilerimizin talep ve özgür fikirlerine göre içerdeki mimar arkadaşlarımızla beraber bu dizaynları oluşturuyoruz. Tiny Houselarda kişiye özel tasarımlar yapabiliyoruz. Burada tamamen müşterilerimizin kendi istediklerine göre iç dizaynını gerçekleştiriyoruz. Loft bölümleri, mutfak, salon, müşterimiz kendisine nasıl bir yaşam tarzı istiyorsa tamamen minimal bir yaşam tarzı oluşturabiliyoruz. Hafif Çelik’i ise mevcut yapılarımız gibi düşünebiliriz. Yalıtımlı ve aynı zamanda daha güvenli bir yapı. Müşterilerimizin taleplerine göre metrajlar oluşturulabiliyor. İsterseniz tek katlı, isterseniz dubleks, tripleks gibi bütün yapılar oluşturulabiliyor. Metrajla alakalı herhangi bir sıkıntımız yok. Fiyatlarımız değişkenlik sağlıyor. Fiyatlar müşterilerimizin taleplerine göre değişebiliyor ama metrekare fiyatlarımız 7 bin liradan başlayarak devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Tiny House ve çelik yapı evlere yoğun bir talep oluştuğunu söyleyen Atlı, “Keşke bu asrın felaketini yaşamasaydık ama inanılmaz bir talep yoğunluğu var. Şuan da yoğun bir şekilde Kayseri’de ve deprem bölgelerinde hizmet vermeye çalışıyoruz. Depremden sonra yaklaşık orada 1 ay tüm ekibimizle hizmet verdik. Şu anda Kayseri ve civar illerden gelen bütün talepleri gerçekleştirmek için mücadele ediyoruz. Tiny House plakalı ve ruhsatlı bir araç. Herhangi bir konum ve yer belirtmeksizin istediğiniz alanda yaşayabilirsiniz. Bunu resmi taraftan da aynı şekilde düşünebilirsiniz. Tiny House tamamen minimal ve özgür bir yaşam. İçerisinde istediğini her şeyi dizayn edebileceğiniz ve her yerde konutlandırabileceğiniz bir eviniz oluyor bu yüzden dolayı da insanlar Tiny House yaşam tarzını yeniden keşfetmeye başladı” diye konuştu.