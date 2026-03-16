Kayseri'de TIR yol kenarında duran otomobile çarptı: 1 ağır yaralı
Kayseri'de arızalandığı için yol kenarına çekilen otomobile TIR'ın arkadan çarptığı kazada 1 kişi, ağır yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kocasinan ilçesi Kuzey Çevre Yolu’nda meydana geldi. K.Ö. idaresindeki 50 ADJ 298 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu arızalandığı için yol kenarına çekilen 38 KZ 664 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Salih K. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralı Salih K.’yı Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.