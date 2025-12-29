Kayseri'de tırın önünü kesen şahsa para cezası ve adli işlem
Kayseri'de tırın önüne geçerek gitmesine izin vermeyen alkollü kişinin M.A.D. (30) olduğu tespit edilerek trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 993 lira cezai işlem uygulanarak, hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.
