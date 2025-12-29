Kayseri'de tırın önünü kesen şahsa para cezası ve adli işlem

  • Haberler
Kayseri'de tırın önüne geçerek gitmesine izin vermeyen alkollü kişinin M.A.D. (30) olduğu tespit edilerek trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 993 lira cezai işlem uygulanarak, hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; tırın önüne geçerek gitmesine izin vermeyen kişinin M.A.D. (30) olduğu tespit edildi. Şahsa, trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 993 lira cezai işlem uygulanarak hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

