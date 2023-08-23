Kayseri'de tırın yakıt deposu patladı: 1'i ağır 2 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir tırın tamir edilen yakıt deposunda meydana gelen patlamada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

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  • 23.08.2023 16:08
  • Güncelleme: 23.08.2023 16:24
Kayseri'de tırın yakıt deposu patladı: 1'i ağır 2 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir tırın tamir edilen yakıt deposunda meydana gelen patlamada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anbar Mahallesi Sadık Sokak’ta bulunan iş yerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir tırın tamir edilen yakıt deposu kaynak yapıldığı sırada patladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Meydana gelen patlamada iş yeri sahibi A.U. ağır yaralanırken, yanında bulunan tır şoförü İ.H.K. de yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de patlamanın meydana geldiği yerde güvenlik önlemleri aldı.

Çevrede bulunan esnaflardan biri, “Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Geldiğimizde arkadaşımız kanlar içinde yerde yatıyordu. Patlamada hepimiz kaçıştık” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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