Kayseri'de TOFA Gelişim Zirvesi düzenlenecek

TOFA Başkanı Tevfik Furkan Tükel, Kayseri Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında 8-9 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek “TOFA Gelişim Zirvesi 26” programıyla ilgili bilgi verdi. Tükel, “TOFA olarak, Anadolu'nun bağrında genç odaklı ve teknoloji dostu bir vizyonla yola çıktık. 8-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceğimiz bu zirve, aslında uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir hayalin gerçeğe dönüşmesi. Temel çıkış noktamız ve en büyük motivasyonumuz fırsat eşitliği yaratmak. Teknolojinin, inovasyonun ve Ar-Ge'nin kalbinin sadece belirli büyük metropollerde değil, Anadolu'da da çok güçlü bir şekilde atabileceğini kanıtlıyoruz. Bizim amacımız, yetenekli gençlerimizin coğrafi konumları nedeniyle geri planda kalmalarını engellemek ve onlara küresel çapta rekabet edebilecekleri bir sahne sunmak” diye konuştu.

8-9 Mayıs’ta Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenecek TOFA Gelişim Zirvesi 26’da 15’ten fazla uzman konuşmacı Kayserililerle buluşacak.