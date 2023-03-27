Kayseri'de TOGG Sevinci

Türkiye’nin yerli otomobili Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Kayseri’de kullanıcılarıyla buluştu. Sergilenen TOGG’a vatandaşlar ve il protokolü yoğun ilgi gösterdi. TOGG’un direksiyonuna geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "Müthiş bir görseli var. O kadar albenisi var ki, bindik, inmek istemiyoruz" dedi.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun kullanıcıya daha yakın olmak için Türkiye’nin pek çok noktasında görücüye çıkıyor. Kayseri’de sergilenen araç vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. TOGG’u yakından gören vatandaşlar bolca fotoğraf çektirerek, otomobil hakkında yetkililerden bilgi aldı. 1 ay kadar tanıtılacak olan TOGG’a vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

"İnmek istemiyoruz"

İl protokolü de alana gelerek yerli otomobili inceledi. TOGG’un direksiyonuna geçen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "Hayırlı olsun. Her şeyden önce başkalarına hayran olmak değil, kendi insanımıza sahip çıkmak anlayışı içerisinde 5 babayiğidin cumhurbaşkanımızın talimatıyla hayata geçirdiği böyle bir eseri görmek hepimizi gururlandırmıştır. Hakikaten Türkiye’miz seviye atlamıştır, Süper Lig’de ben de varım’ demiştir. emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bazıları görmeyebiliyor, görmek istemeyebiliyor. Onlara da bir şey söylemeye gerek yok. Müthiş bir görseli var. O kadar albenisi var ki; bindik, inmek istemiyoruz. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, keşke bizi kuraya tabi tutmadan bir kaç tane belediyemize verse. Gurur verici" dedi.

Vali Vekili Şenol Esmer ise emeği geçenlere teşekkür ederek; "Güzel bir tanıtıma tanıklık ediyoruz. Dizaynıyla, projesiyle, düşüncesiyle tamamen yerli bir ürün. Bu hepimizin gurur verici bir tablosu. Bu işte başta düşüncüden icra noktasına kadar katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun, inşallah binmek nasip olur" ifadelerini kullandı.

TOGG’u inceleyen bir vatandaş da aracı çok beğendiğini dile getirerek; "Çok güzel ve başarılı olmuş. Çok güzel, Allah herkese nasip etsin. Çok farklı, özellikle ekranlar, yorgunluk tespit sistemi çok güzel" diye konuştu.