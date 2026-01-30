  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de TOKİ kura çekimi 3 Şubat'ta gerçekleşecek

Kayseri'de TOKİ kura çekimi 3 Şubat'ta gerçekleşecek

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Kayseri'de 7 bin 562 konut için kura çekilişi 3 Şubat'ta Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda saat 11:00'de yapılacak.

Kayseri'de TOKİ kura çekimi 3 Şubat'ta gerçekleşecek

Yüzyılın Konut Projesi; 500 bin sosyal konut kapsamında Kayseri’ye 7 bin 562 konut inşa edilecek. TOKİ çekiliş sonrası sonuçlar e-Devlet ve TOKİ'nin kendi sayfası üzerinden yayınlanacak. Kayseri için kura çekiliş tarihi 3 Şubat olarak açıklandı. Kura, Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda saat 11:00'de yapılacak.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Büyükkılıç, bir yılda 104 kez ilçeleri ziyaret etti
Başkan Büyükkılıç, bir yılda 104 kez ilçeleri ziyaret etti
Büyükşehir'den Eğitime Destek: Arif Molu Anadolu Lisesi' Yeniledi
Büyükşehir'den Eğitime Destek: Arif Molu Anadolu Lisesi' Yeniledi
Uluslararası Aşıklar Şöleni, Kayseri'ye Renk Katacak
Uluslararası Aşıklar Şöleni, Kayseri'ye Renk Katacak
Eski Aynalı Cami Yeniden İnşa Ediliyor
Eski Aynalı Cami Yeniden İnşa Ediliyor
'Anne Ulaşım Kartı'ndan 2025'de 1016 Anne Yararlandı
'Anne Ulaşım Kartı'ndan 2025'de 1016 Anne Yararlandı
Kayseri, 2025 Yılını 3 Milyar 847 Milyon Dolar İhracatla Tamamladı
Kayseri, 2025 Yılını 3 Milyar 847 Milyon Dolar İhracatla Tamamladı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!