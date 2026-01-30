Kayseri'de TOKİ kura çekimi 3 Şubat'ta gerçekleşecek
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Kayseri'de 7 bin 562 konut için kura çekilişi 3 Şubat'ta Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda saat 11:00'de yapılacak.
Yüzyılın Konut Projesi; 500 bin sosyal konut kapsamında Kayseri’ye 7 bin 562 konut inşa edilecek. TOKİ çekiliş sonrası sonuçlar e-Devlet ve TOKİ'nin kendi sayfası üzerinden yayınlanacak. Kayseri için kura çekiliş tarihi 3 Şubat olarak açıklandı. Kura, Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda saat 11:00'de yapılacak.