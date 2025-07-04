Kayseri'de Toplu Taşımaya Yeni Bir Soluk: Otobüs Garaj Noktaları

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de toplu ulaşım alanında örnek olmaya devam ederken, şehir genelinde vatandaşlara daha konforlu, güvenli ve kesintisiz ulaşım hizmeti sunmayı hedefliyor. Bu bağlamda, toplu taşımanın görünmeyen ama hayati unsurlarından biri olan garaj altyapılarını güçlendirerek hizmet kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Anayurt Garaj Noktası Hizmete Açıldı

Kayseri Ulaşım A.Ş. tarafından tamamlanan Anayurt Garaj Noktası, şehirdeki toplu taşıma sisteminin önemli bir parçası olarak hizmet vermeye başladı. Kayseri Ulaşım A.Ş. Otobüs İşletme Müdürü İbrahim Kundur, bu tür altyapıların önemine dikkat çekerek, çeşitli bölgelerde yeni garaj alanları oluşturduklarını belirtti. Kundur, “Sadece araçlarımız için değil, çalışanlarımız için de önemli alanlar oluşturduk” dedi.

Şoförler İçin Sosyal Alanlar

Yeni tesislerde şoförlerin dinlenebileceği ve günlük ihtiyaçlarını karşılayabileceği sosyal alanlar da yer alıyor. Kundur, “Kaliteli bir ulaşım hizmeti, mutlu ve huzurlu çalışanlarla mümkündür. Bu alanlar sayesinde şoförlerimiz daha dinlenmiş, daha stressiz bir şekilde görev yapıyor. Bu da doğrudan vatandaşımıza yansıyor” ifadelerini kullandı.

İldem Bölgesinde Yeni Garaj Noktası

Kundur, İldem bölgesinde de yeni garaj noktasının çalışmalarının sürdüğünü ve yakında hizmete alınacağını duyurdu. Şehir büyüdükçe toplu taşıma hizmetlerinin de bu gelişime ayak uydurması gerektiğini vurgulayan Kundur, “Bu garaj noktalarıyla hem filonun operasyonel verimliliği artacak hem de şoförlerimiz için daha iyi çalışma koşulları sağlanacak” dedi.

Şoförlerden Memnuniyet Mesajı

Yeni tesisin sağladığı imkanlardan son derece memnun olduklarını ifade eden otobüs şoförleri, “Bu tesis, bize verilen değerin bir göstergesi. Yaptığımız iş kolay değil, bu nedenle Başkanımıza teşekkür ederiz” şeklinde konuştular.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımlarında attığı adımlarla geleceği planlayan bir vizyonla Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor.