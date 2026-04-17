Kayseri'de toplu ulaşıma zam

Büyükşehir Belediyesi’nin meclis toplantısında yapılan yeni düzenlemeye göre, kontaktsız tam biniş ücreti 39 TL’ye yükselirken, indirimli biniş ücreti 21,50 TL olarak belirlendi. Öğretmen tarifesi ise 34 TL oldu. Temassız kredi/banka kartı ve NFC ile yapılan ödemelerde de ücret 39 TL olarak uygulanacak.

Aylık abonman ücretlerinde de artışa gidildi. 150 binişlik tam abonman 1900 TL’ye, indirimli abonman ise 625 TL’ye yükseldi.

Erken ulaşım tarifesinde ise kontaktsız tam biniş 36,35 TL, indirimli biniş 20,80 TL olarak belirlenirken, öğretmen tarifesi 34 TL seviyesinde kaldı.

Aktarmalı ve uzun hat tarifelerinde de benzer artışlar dikkat çekti. Aktarmalı hatlarda tam biniş 39 TL, indirimli 21,50 TL, öğretmen tarifesi ise 34 TL olarak uygulanacak. Uzun hatlarda da aynı ücret tarifesi geçerli olacak.

Yeni fiyat tarifesiyle birlikte şehir içi ulaşım maliyetlerinde önemli bir artış yaşanırken, vatandaşların zamlı tarifeye 19 Nisan itibarıyla geçiş yapacağı bildirildi.