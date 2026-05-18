Kayseri'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 528 bin 841 oldu

Yayımlanan verilere göre; Kayseri’de Nisan ayında toplam 182 bin 34 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri, Nisan 2026 verilerini yayımladı. Yayımlanan verilere göre; Türkiye genelinde Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı otobüste yüzde 32,8, kamyonette yüzde 21,6, özel amaçlı taşıtta yüzde 11,0, kamyonda yüzde 4,8, otomobilde yüzde 1,9 artarken traktörde yüzde 33,7, minibüste yüzde 25,5 ve motosiklette yüzde 16,1 azaldı. Kayseri'de ise trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibariyle 528 bin 841 oldu.