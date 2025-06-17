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Kayseri'de Trafiğini Rahatlayacak Alt Yapı Yatırımları

Kayseri'de, Kartal Kavşağı'na alternatif olarak planlanan Mehmet Özhaseki Bulvarı ile Askeri Hastane Caddesi kesişiminde, Meteoroloji Katlı Kavşağı'nda önemli altyapı çalışmaları devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) tarafından yürütülen projede, toplam maliyeti 32 milyon TL olan 6 bin 500 metre uzunluğunda yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu hattı inşa ediliyor.

Kayseri'de Trafiğini Rahatlayacak Alt Yapı Yatırımları

Bu yeni altyapı yatırımı, Talas ile Organize Sanayi Bölgesi arasında kesintisiz bir bağlantı sağlamayı hedefliyor. Proje, kent trafiğini rahatlatacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Çalışmaları yerinde inceleyen yetkililer, sahada görev yapan personele destek vererek tatlı ikramında bulundu.

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan yetkililer, Meteoroloji Katlı Kavşağı'nın 3 gidiş ve 3 geliş olmak üzere toplamda 6 şeritli yol bağlantısının sağlanacağını belirtti. Ayrıca, elektrik ve doğalgaz şirketleri ile KASKİ'nin yapacağı deplase çalışmalarının da önceliklendirileceği ifade edildi.

Kayseri'nin ulaşım altyapısını güçlendirecek bu çalışmaların, özellikle Erciyes Kayak Merkezi ve Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşımda önemli bir rahatlama sağlaması bekleniyor. Yetkililer, projenin tamamlanmasının ardından vatandaşların konforunun artacağına dikkat çekerek, şehir için hayırlı olmasını diledi.

Haber Merkezi

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