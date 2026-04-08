Kayseri'de trafik ekipleri, kuralları ihlal eden sürücülere cezayı kesti

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya paylaşımlarına konu olan ihbarlar ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; araç ve sürücüleri tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

"Her Gece Aynı Sorun" paylaşımına konu araç ve sürücüsü sivil trafik ekiplerince tespit edilerek, araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 92.000 TL cezai işlem uygulandı.

"Egzozundan Aşırı Duman Çıkaran Araç" paylaşımına konu araç ve sürücüsü sivil trafik ekiplerce tespit edilirken, araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 2.719 TL cezai işlem uygulandı.

"Abartı Egzoz" paylaşımına konu araç ve sürücüsü sivil trafik ekiplerince tespit edilirken, araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 17.000 TL cezai işlem uygulandı ve araç 30 gün Trafikten Men edildi.

"Ters Yönde Seyir" paylaşımına konu araç ve sürücüsü sivil trafik ekiplerince tespit edildi, araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 20.000 TL cezai işlem uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ihbarda bulunan vatandaşlara teşekkür edilerek, “Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir.” denildi