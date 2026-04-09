Kayseri'de trafik kavgasına şok ceza: 900 bin TL

Olay, Kocasinan ilçesi Ziyagökalp Mahallesi yakınlarındaki Ihlamur Köprüsünde meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan iki otomobil sürücüsü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen sürücüler kavga etti.

Kavgaya yanlarında bulunan yolcular da dahil oldu. Olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Olaya karışan sürücü ve yolculara toplam 900 bin TL para cezası uygulandı. Araçlar 60 gün süreyle trafikten men edilirken, ehliyetlerine de 60 gün süreyle el konuldu.