Kayseri'de trafik kavgasına şok ceza: 900 bin TL

Kayseri'de trafikte kavga eden iki sürücü ile yanlarında yolcu olarak bulunma kişilere toplam 900 bin TL para cezası uygulandı.

Olay, Kocasinan ilçesi Ziyagökalp Mahallesi yakınlarındaki Ihlamur Köprüsünde meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan iki otomobil sürücüsü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen sürücüler kavga etti. 

Kavgaya yanlarında bulunan yolcular da dahil oldu. Olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Olaya karışan sürücü ve yolculara toplam 900 bin TL para cezası uygulandı. Araçlar 60 gün süreyle trafikten men edilirken, ehliyetlerine de 60 gün süreyle el konuldu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Son 30 Yılda, Parkinson Hastalığının Görülme Sıklığı Arttı
Son 30 Yılda, Parkinson Hastalığının Görülme Sıklığı Arttı
Kayseri'de 5 yeni KAYBİS istasyonu açıldı
Kayseri'de 5 yeni KAYBİS istasyonu açıldı
Hacılar Büyük Su Projesi, bağ sezonu başlamadan tamamlanacak
Hacılar Büyük Su Projesi, bağ sezonu başlamadan tamamlanacak
Sedat Kılınç'ın babası Said Kılınç hayatını kaybetti
Sedat Kılınç'ın babası Said Kılınç hayatını kaybetti
İncesu'da müstakil evde yangın
İncesu'da müstakil evde yangın
Yaşlı Yaşam Merkezi'nde Ulu Çınarlar İkinci Baharını Yaşıyor
Yaşlı Yaşam Merkezi'nde Ulu Çınarlar İkinci Baharını Yaşıyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!