Kayseri'de Trafik Kazası: 3 Yaralı, Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Kocasinan ilçesinde otomobil ile cipin çarpıştığı kazada üç kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen otomobil sürücüsünün bir yakını, gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına boğularak sinir krizi geçirdi.
???? Çarpışma Barbaros Mahallesi’nde
Edinilen bilgilere göre, Barbaros Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, K.A. yönetimindeki 38 BB 259 plakalı otomobil ile N.A. yönetimindeki 38 ADL 900 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunanlar yaralandı.
???? Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan otomobil sürücüsü K.A., yolcu F.A. ve cip sürücüsü N.A.’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.
???? Yakınların Feryadı
Kazanın ardından olay yerine gelen otomobil sürücüsünün bir yakını, yaşananları görünce gözyaşlarına boğuldu ve sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.
⚖️ Soruşturma Başlatıldı
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, olayın kesin nedeni yapılacak incelemelerle belirlenecek.
Bu kaza, şehirde trafik güvenliği ve sürücülerin dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.