Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı
Kayseri'de biri panelvan minibüs olmak üzere iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
- 12.01.2023 23:58
- Güncelleme: 12.01.2023 23:58
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Kaza, Kocasinan ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi 821. Sokak üzerinde meydana geldi. Panelvan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araç içerisinde bulunan 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekici ile olay yerinden çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1ha
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