Kayseri’de trafik kazası: 5 yaralı

Kaza, Kocasinan ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi 821. Sokak üzerinde meydana geldi. Panelvan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araç içerisinde bulunan 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekici ile olay yerinden çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.