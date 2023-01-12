Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

 Kayseri'de biri panelvan minibüs olmak üzere iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

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  • 12.01.2023 23:58
  • Güncelleme: 12.01.2023 23:58
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Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

Kaza, Kocasinan ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi 821. Sokak üzerinde meydana geldi. Panelvan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araç içerisinde bulunan 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekici ile olay yerinden çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1ha

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