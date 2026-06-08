Kayseri'de tramvay İle Kamyon Çarpıştı: 5 Yaralı
Kayseri'de tramvay ile kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 17.40 sıralarında Melikgazi ilçesi Aşıkveysel Bulvarında meydana geldi. T.K. idaresindeki 38 ZC 678 plakalı kamyon ile T.Ç. yönetimindeki 3370-B sefer sayılı tramvay çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Diğer yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki tramvaya kamyonun çarptığı görüldü.