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Kayseri'de tramvayda cinsel taciz: 28 yaşındaki şüpheli yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından Anayurt T4 tramvayında meydana gelen 'Cinsel Taciz' olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde Bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen T.C. (28) yakalanarak gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kayseri'de tramvayda cinsel taciz: 28 yaşındaki şüpheli yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince  “Kadınlar her gün bu pisliklerle uğraşmak zorunda kalıyor. Umarım daha kötüsü yaşanmadan yetkililer gerekeni yapacaktır” paylaşımı üzerine Anayurt T4 tramvayında meydana gelen ‘Cinsel Taciz’ olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; Bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen T.C. (28) yakalanarak gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

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