Kayseri'de tramvayın çarptığı kadın yaya yaralandı
Kayseri'de yolun karşısına geçmek isterken tramvayın çarptığı kadın yaya yaralandı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Sivas Caddesi Doğu Garajı tramvay durağında meydana geldi. Yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.Y. (58) isimli kadına tramvay çarptı. Çarpamanın Ş.Y. tramvayın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler Ş.Y.’yi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 10 dakika süren çalışması sonucu Ş.Y. kurtarıldı. Ş.Y., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
