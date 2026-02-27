Kayseri'de TÜGVA İftarına Yoğun İlgi

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, KCETAŞ VE TÜGVA’NIN İFTAR PROGRAMLARINA KATILDI

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan-ı Şerif’in 8’inci gününde KCETAŞ ve TÜGVA tarafından ayrı ayrı düzenlenen iki iftar programına katıldı. Büyükkılıç, KCETAŞ iftar programında KCETAŞ’ın Türkiye’de kendisinden söz ettiren ve takdir edilen bir kuruluş olarak Kayseri ve Türkiye’nin yüz akı olduğunu belirtirken, TÜGVA iftar programında ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin gençlerin emrinde olduğunu kaydetti.

On bir ayın sultanı Ramazan’ın ilk gününden bu yana kamu kurum ve kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları ve odalar tarafından düzenlenen iftar ve sahur programlarında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Ramazan-ı Şerif’in bereketini Kayserililerle paylaşmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. (KCETAŞ) ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından ayrı ayrı düzenlenen iki iftar programına katıldı. Büyükkılıç’a, KCETAŞ iftar programında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, KCETAŞ Genel Müdürü Ahmet Emin Kilci eşlik etti.

KCETAŞ yemekhanesinde düzenlenen iftar programında tek tek masaları dolaşan Büyükkılıç, KCETAŞ personeli ve aileleri ile sohbet etti.

Büyükkılıç, burada KCETAŞ personeline hitap edip iftar sofrasının hazırlanmasında emeği geçen ekibe teşekkür ederek sözlerine başladığı konuşmasında program katılımcılarının Ramazan ayını tebrik etti ve nice Ramazanlara, nice bayramlara erişme temennisinde bulundu.

Kayseri’nin bir huzur şehri olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’miz ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, devletimize ve milletimize bağlı insanların şehri. Kayseri müteşebbis insanların şehri. Kayseri Mehmet Melik Gazi’nin, Gevher Nesibe Sultan’ın, Mimar Sinan’ın, Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin ve onun gibi Allah dostlarının şehri. İşte bu güzel şehirde yaşamak, bu güzel şehri sahiplenmek ve sizlere layık olma adına gece demeden, gündüz demeden koşuyoruz” diye konuştu.

“KCETAŞ, Türkiye’nin Yüz Akı”

Büyükkılıç, KCETAŞ’ın Türkiye’de kendisinden söz ettiren ve takdir edilen bir kuruluş olarak Kayseri ve Türkiye’nin yüz akı olduğunu belirterek, yönetiminden personeline tüm çalışanlarına teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç, konuşmasında birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları vererek, “Şehrimize sahip çıkalım. Çok şükür bu şehir her zaman övünülecek, büyükşehirlerin konforunu sunan büyükşehirlerin sıkıntısını yaşatmayan bir şehir. O açıdan kıymetini bileceğiz” dedi.

Vaktin girmesi ile birlikte iftar yemeği dualarla başladı.

Başkan Büyükkılıç, TÜGVA’nın İftar Sofrasında Gençlerle Buluştu

Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu’nda düzenlenen programa Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, TÜGVA Kayseri Şube Başkanı İsmail Vefa Bayırbaş ve çok sayıda genç katıldı.

Programda gençlere hitap eden Büyükkılıç, gençlerin kendilerini daha da geliştirerek ve daha donanımlı hale getirerek ailelerine, şehirlerine ve ülkelerine katkı sağlamalarının önemine işaret etti ve gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin gençlerin emrinde olduğunu kaydederek, “Kayseri bir başka dedirtmek mecburiyetindeyiz. Her birinizin alnında öpüyor, bağrıma basıyorum, iyi ki varsınız” dedi.

Başkan Büyükkılıç, programda gençlerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Teravih Sonrası Vatandaş Buluşması

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte, Garipdost Camii’nde kıldığı teravih namazı sonrası vatandaşlarla buluştu. Büyükkılıç, “Maneviyatı yüksek bu güzel günleri beraber yaşamak çok anlamlı. Rabbim dualarımızı kabul eylesin” dedi.