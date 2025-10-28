Kayseri'de 'Türkiye-Almanya Danışma Günleri' düzenlenecek

Sosyal Güvenlik Kurumu Kayseri İl Müdürlüğü, Türk ve Alman vatandaşlarını sosyal güvenlik hakları konusunda bilgilendirmeye yönelik olarak SGK ile Alman Emeklilik Sigortası Kurumları arasında 11-12 ve 13 Kasım tarihlerinde SGK İl Müdürlüğü binasında danışma günleri düzenleneceğini duyurdu.

SGK İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada “1 Kasım 1965 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre Almanya’da çalışan vatandaşlarımızla bu kişilerin aile bireyleri sosyal güvenlik haklarını Türkiye’de kullanma hakkına sahiptir” ifadelerine yer verdi.

Danışma günlerinden Kayseri-Nevşehir-Sivas ve Yozgat illerinde ikamet eden Türk ve Alman vatandaşlarıyla ile aile bireyleri yararlanabilecek.

Danışma günlerinde; Türk-Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin öngördüğü, yaşlılık, malullük, ölüm ve hastalık halinde sağlanan sosyal güvenlik haklarına ve yurtdışında geçen sürelerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesine ilişkin sorular uzmanlar tarafından yanıtlanacak.

Danışma hizmeti hem Türkçe hem de Almanca dillerinde ücretsiz olarak sunulacak. Danışma günlerine katılım sağlamak isteyen kişiler 0312 432 12 26 veya 0312 432 12 29 numaralar üzerinden randevu alabilecek.