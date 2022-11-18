Kayseri’de, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası heyecanı başlıyor

Türkiye Motosiklet Federasyonu 2022 yarış takviminde yer alan Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nın son ayak yarışı, Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı Vadisi’nde yarın (Cumartesi) gerçekleştirilecek. Soğanlı Vadisi’nde patikalardan oluşan etaplarda ilk kez yarışacak olan endurocular, kaya, çamur, taş, su ve dik rampa geçişleri gibi doğal engellerle mücadele edecek.

Soğanlı Vadisi’nde spor, tarih ve turizmi bir araya getirdiklerini belirten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Sezonun final ayağını Kapadokya’nın kapısı Soğanlı Vadisinde düzenlemekten dolayı çok mutluyuz. Spor turizmi kapsamında Soğanlı Vadisini ülkemiz ve dünya turizmine yeni bir destinasyon olarak kazandıracağız. İnşallah 2023 yılından itibaren birçok yerli ve yabancı turisti Soğanlı Vadisinde ağırlayacağız. Hafta sonu düzenleyeceğimiz şampiyona ile bunun ilk startını vereceğiz. Eşsiz bir coğrafyada Türkiye şampiyonları belli olacak. Bir tarafta heyecan ve adrenalin bir tarafta kültür ve sanatın bir arada olacağı organizasyonumuza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Masal diyarı Soğanlı’da bu hafta sonu muhteşem bir organizasyona imza atılacak. Kapadokya’nın giriş kapısı Soğanlı Vadimizde geçtiğimiz haftalarda Off-Road yarışlarını gerçekleştirmiş, ülkenin dört bir yanından adrenalin tutkunlarını misafir etmiştik. Şimdi de muhteşem heyecana sahne olacak bir şampiyonaya daha ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Yeşilhisar Belediyesi, ORAN, Spor Toto, Asperox ve Türkiye Motosiklet Federasyonu gibi çok sayıda sponsorlar yer alacak” ifadelerini kullandı.

‘SPOR, TURİZMİN GELECEĞİDİR’

Zorlu engellerle dolu yarışlar, 19 Kasım Cumartesi günü sıralama yarışı ile start alacak. 20 Kasım Pazar günü ise heyecan dolu yarış, sporcuların hem rakipleriyle hem de doğayla olan kıyasıya mücadelesine şahitlik edecek. Kayseri yarışları; EnduroGP, E1, E2, E3, EB, EC, Gençler, Veteranlar ve Kadınlar kategorisinde, ATV branşında ise ATVGP, S1, S2 ve İki Çeker sınıflarında 2022 yılının şampiyonlarını belirleyecek.

“Spor, Turizmin Geleceğidir” sloganıyla, Kapadokya’nın giriş kapısı olarak anılan Soğanlı Vadisi’nde 20 Kasım Pazar günü saat 17:30’da Anadolu Ateşi dans gösterisi ile sanat ve sporseverleri buluşturacak.

19 Kasım Cumartesi

12:00 Magazin Startı (Yeşilhisar Belediyesi Önü)

13:30-15:30 Antrenman ve Sıralama

20 Kasım Pazar

11:00 Yarış Startı (Soğanlı Ören Yeri)

16:30 Ödül Töreni

17:30 Anadolu Ateşi Dans Gösterisi.