Kayseri'de Türkiye'nin En İyi Kaykaycıları Belli Oldu

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisindeki kaykay pistinde gerçekleştirilen organizasyon, büyük heyecana sahne oldu.

Türkiye’nin farklı illerinden gelen yaklaşık 100 sporcu, şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti. Yıldızlar ve gençler kategorilerinde yapılan yarışmalarda sporcular, sergiledikleri performanslarla izleyenlerden alkış aldı. Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Yetkililer, organizasyona katılan tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

