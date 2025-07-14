Kayseri'de Türkiye Yüzyılı İçin Bayrak Seferberliği

Bu kapsamda, Kayseri’nin meydanları, parkları ve ana caddeleri, Türk bayraklarıyla donatılarak kırmızı-beyazın gurur verici görüntüsüyle süslendi. Uygulama, şehrin siluetine ayrı bir anlam katarken, vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.

Kayseri’deki simge noktalar, Cumhuriyet Meydanı, Kayseri Kalesi, Kayseri Bilim Merkezi, Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi gibi alanlar, dev Türk bayraklarıyla donatılarak Türkiye Yüzyılı’nın sembollerinden biri haline geldi. Bu bayraklar, sadece fiziksel bir süsleme değil, aynı zamanda manevi bir birlikteliği de yansıtmaktadır.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu tür projelerle milli değerlere sahip çıkan bir anlayışla hizmet etmeye devam edeceğini belirtti. Şehrin dört bir yanında dalgalanan bayraklar, Kayserililerin birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmeye yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor.