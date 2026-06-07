Kayseri'de Üç Mahallede Muhtarlık Seçimleri Sonuçlandı

Dervişağa Mahallesi’nde Duygusal Seçim

Bünyan ilçesine bağlı Dervişağa Mahallesi’nde, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden muhtar Tolga Çakmak’ın ardından yapılan seçimde, merhum muhtarın eşi Şule Çakmak tek aday olarak yarıştı. Namık Kemal Ortaokulu’nda gerçekleştirilen seçimde 71 seçmen oy kullandı. Sayım sonucunda Şule Çakmak mahalle sakinlerinin desteğini alarak yeni muhtar seçildi. Seçim sırasında duygusal anlar yaşanırken, vatandaşlar merhum muhtarı rahmetle andı.

Çubukharmanı Mahallesi’nde Rekabetli Yarış

Yahyalı ilçesine bağlı Çubukharmanı Mahallesi’nde ise dört adayın yarıştığı seçimde Cüma Ülyer 130 oy alarak muhtarlığa seçildi. Süleyman Akduman 64 oyla ikinci olurken, İsmail Şengün 39, Bayram Şengün ise 21 oyda kaldı. Seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle birlikte Cüma Ülyer göreve başladı.

Kirazlı Mahallesi’nde Yeni Muhtar Mehmet Teke

Yahyalı’nın Kirazlı Mahallesi’nde boşalan muhtarlık için yapılan seçimde dört aday yarıştı. Sandıkların açılmasıyla Mehmet Teke 253 oy alarak muhtarlığa seçildi. Ebubekir Çoban 113, Yusuf Koç 81, Hasan Çam ise 51 oyda kaldı.

Kayseri’nin üç farklı mahallesinde yapılan seçimler sonucunda Şule Çakmak, Cüma Ülyer ve Mehmet Teke yeni muhtarlar olarak görevlerine başladı. Bu sonuçlar, mahallelerde hizmet bayrağının yeni isimlerle devam edeceğini gösteriyor.