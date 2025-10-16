Kayseri'de ücretli öğretmenler için indirimli kart uygulaması

Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı, Başkan Vekili Ahmet Bostancı başkanlığında gerçekleşti. 4 gündem maddesinin yer aldığı toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından öğretmenler için indirimli kart uygulaması için hazırlanan rapor gündeme geldi. Söz konusu gündem maddesi, meclis üyelerinin görüşlerini bildirmesi ile birlikte oy çokluğu ile kabul edildi.

Buna göre; Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Tomarza, Sarıoğlan, Sarız, Yahyalı, Yeşilhisar, Pınarbaşı ve Özvatan ilçelerinde ücretli öğretmen kadrosunda görev yapan öğretmenler için ulaşımda kullanılmak üzere indirimli kart tahsis edilecek.