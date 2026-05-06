Kayseri'de UDHEK'26 - 1. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi yapılacak

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından düzenlenen UDHEK'26 - 1. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 8-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında Süleyman Çetinsaya Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

UDHEK'26 - 1. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından düzenleniyor. Kongre, 8-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında Süleyman Çetinsaya Kongre Merkezi'nde yapılacak. "Diş Hekimliğinde Güncel Yaklaşımlar" temasıyla  6'sı yabancı uyruklu toplam 22 uzman konuşmacı ve 25'ten fazla sektör firma standıyla 3 gün boyunca sürecek. Kongre öncesinde ayrı bir etkinlik olarak ise 7 Mayıs Perşembe günü saat 13.00-16.00 arasında, 2 oturum halinde "Diş Hekimliğinde GETAT Uygulamaları" konulu ücretsiz bir panel düzenlenecek. Bu panele de Kayseri İl Sağlık Müdürü dahil 8 uzman konuşmacı katılacak.

