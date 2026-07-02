Kayseri'de Ulaşım A.Ş. 7/24 Kontrol Altında

Raylı Sistem ve Kontrol Merkezi

Kayseri’yi demir ağlarla ören 4 raylı sistem hattı, Ulaşım Kontrol Merkezi’nde anlık olarak izleniyor ve yönetiliyor. Tramvayların güzergâhları, olası aksaklıklar ve teknik süreçler dijital sistemlerle takip edilerek hızlı çözümler üretiliyor. Bu merkez, aynı zamanda kentte dijitalleşmenin en önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Bakım ve Yerli Üretim

Ulaşım A.Ş. bünyesindeki atölyelerde raylı sistem araçlarının bakım ve onarımları gerçekleştiriliyor. Ayrıca yerli ve milli imkânlarla parça üretimi yapılarak hem maliyetler düşürülüyor hem de sürdürülebilirlik sağlanıyor.

Yolcu Taşımada Rekor

2025 yılında 139 milyonu aşkın yolcu taşıyan Kayseri Ulaşım A.Ş., kent içi ulaşımın büyük bölümünü karşılayarak vatandaşların günlük yaşamında kritik bir rol üstlendi.

Sürdürülebilir ve Vatandaş Odaklı Hizmet

Planlı ve sürdürülebilir projelerle kent içi ulaşım altyapısını güçlendiren Ulaşım A.Ş., vatandaş odaklı yaklaşımıyla konforlu ve güvenli ulaşımı hedefliyor.