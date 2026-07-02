Kayseri'de Ulaşım A.Ş. 7/24 Kontrol Altında
Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kayseri Ulaşım A.Ş., kent içi toplu ulaşımın omurgasını oluşturan raylı sistem hatlarını 7/24 koordine ederek şehir trafiğini güvenli ve düzenli şekilde yönetmeye devam ediyor.
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