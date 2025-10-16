Kayseri’de ulaşıma zam geldi

Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı, Başkan Vekili Ahmet Bostancı, başkanlığında gerçekleşti. 4 gündem maddesinin yer aldığı toplantıda, ulaşıma zam konusu da gündeme geldi. Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından ulaşımda fiyat güncellemesi için hazırlanan rapor, meclis üyelerinin görüşlerini bildirmesi ile karara bağlandı. Söz konusu gündem maddesi, oy çokluğu ile kabul edildi.

Buna göre; 25 TL olan kontaksız tam bilet 31,25 TL’ye, 13,75 TL olan kontaksız indirimli bilet 17,20 TL’ye, tam ve öğretmen aktarma 6,25 TL’den 8,35 TL’ye, indirimli öğrenci aktarma ise 3,45 TL'den 4,60 TL'ye yükseldi. Abonman tam(150 biniş) bin 80 TL’den bin 450 TL’ye yükseldi.a zam yapıldı.