  Kayseri'de Ulaşımda Büyük Yatırım: 5 Yeni Katlı Kavşak

Kayseri'de ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla önemli bir yatırım gerçekleştiriliyor. Toplamda 2,4 milyar TL değerinde, 5 yeni katlı kavşak ve 16 kilometrelik yol düzenlemesi planlanıyor.

Projelerin Detayları
- Tamamlanan Projeler:
 - 29 Ekim Katlı Kavşağı: Davud El Kayseri Bulvarı ile Paşalı Caddesi arasında bağlantı sağlayan bu kavşak, şehir içi ulaşımda akıcılığı artırdı.
 
- Yapımı Devam Eden Projeler:
 - DSİ Katlı Kavşağı: Mayıs ayında tamamlanması beklenen bu kavşak, bölge trafiğine önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

- Planlama Aşamasındaki Projeler:
 - Kertmeler Katlı Kavşağı: Yıldırım Beyazıt bölgesindeki trafik sıkışıklığını azaltmak için planlanıyor.
 - 15 Temmuz Bulvarı HES Katlı Kavşağı: Şehir trafiği açısından stratejik öneme sahip bir proje olarak değerlendiriliyor.
 - Osman Kavuncu Bulvarı OSB Katlı Kavşağı: Organize Sanayi Bölgesi girişindeki trafiği rahatlatmayı amaçlıyor.

Hedefler ve Beklentiler
Bu projelerle birlikte, artan nüfus ve araç yoğunluğuna karşı kalıcı çözümler üretilmesi amaçlanıyor. Ulaşım yatırımları, şehir içi trafik konforunu artırmayı ve sanayi, ticaret, sosyal yaşamın daha akıcı işlemesini hedefliyor.

Kayseri’nin ulaşım altyapısında yeni bir dönemin kapısını aralayan bu projeler, şehir trafiğini rahatlatmayı ve bölgedeki ulaşım sorunlarını çözmeyi amaçlıyor.

Haber Merkezi

