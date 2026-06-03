Kayseri'de Ulaşımda Tecritli Bisiklet Yolu Yok

Büyükkılıç, bisikletin sağlık, çevre, disiplin ve özgürlük simgesi olduğunu belirterek, son altı yılda yapılan yatırımlarla bisiklet yolu ağının 80 kilometreye ulaştığını ifade etti. Ancak, Kayseri'de henüz ulaşımda kullanılan tecritli bir bisiklet yolu bulunmaması, bisiklet kullanıcıları için güvenlik ve konfor açısından sorun teşkil ediyor.

Başkan Büyükkılıç, bu eksikliği gidermek için önemli projeleri hayata geçireceklerini ve şehirde bisiklet kültürünü yaygınlaştırmayı amaçladıklarını dile getirdi. Şu ana kadar 102 milyon 687 bin 400 TL yatırım yaparak 44 bin 300 metre yeni bisiklet yolu kazandırdıklarını aktaran Büyükkılıç, bisiklet dostu bir şehir yaratma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Büyükkılıç, "Daha sağlıklı, daha hareketli ve daha yaşanabilir bir Kayseri için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bisiklet kullanan genç sayısının artmasını istiyoruz" diyerek, tüm bisiklet kullanıcılarının Dünya Bisiklet Günü'nü kutladı ve güvenli bir bisiklet sürüşü diledi.

Kayseri'de bisiklet yollarının artırılması ve tecritli bisiklet yollarının oluşturulması, bisiklet kullanıcılarının güvenliğini sağlamak ve bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak adına büyük önem taşıyor. Bu bağlamda, şehrin gelecekteki bisiklet dostu projeleri merakla bekleniyor.