  Kayseri'de Ulaşımda Yeni Dönem: 295 Milyon TL'lik Kavşak Projesi

Kayseri'de Ulaşımda Yeni Dönem: 295 Milyon TL'lik Kavşak Projesi

Kayseri'nin batısındaki trafik yükünü azaltmayı hedefleyen 295 milyon TL'lik DSİ–Yeni Sanayi Katlı Kavşak Projesi hızla ilerliyor. Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve trafik akışını daha konforlu hale getirmek amacıyla önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Kayseri'de Ulaşımda Yeni Dönem: 295 Milyon TL'lik Kavşak Projesi

Bu proje, bölgedeki trafik ışıklarını kaldırarak akışı kesintisiz hale getirmeyi ve güvenlik ile ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, çalışmalarını gece gündüz sürdürerek projenin hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlıyor.

Kayseri’nin ulaşımında modern ve güvenli bir yapıya kavuşması için sürdürülen yatırımlarla, şehirdeki trafik yükünün önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor. Geçtiğimiz aylarda 268 milyon TL maliyetle tamamlanan 29 Ekim Katlı Kavşağı’nın açılışıyla birlikte, DSİ–Yeni Sanayi Katlı Kavşak Projesi’nin de tamamlanmasıyla şehir trafiğinde önemli bir rahatlama sağlanması bekleniyor.

Bu projelerin, Kayseri'nin geleceği için atılan önemli adımlar olduğu vurgulanıyor ve şehrin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi adına yapılan çalışmaların devam edeceği ifade ediliyor.

Haber Merkezi

