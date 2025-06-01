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Kayseri'de Ulaşımda Yeni Dönem: 'Gittiğin Kadar Öde' Sistemi Hayata Geçiyor

Kayseri'de toplu taşıma sisteminde önemli bir değişiklik yapılıyor. Şehir içi raylı ulaşımda mesafe bazlı ücretlendirme sağlayan 'Gittiğin Kadar Öde' uygulaması, 2 Haziran Pazartesi günü itibarıyla devreye alınıyor.

Kayseri'de Ulaşımda Yeni Dönem: 'Gittiğin Kadar Öde' Sistemi Hayata Geçiyor

Bu yeni model, tam kart kullanıcılarına kullandıkları mesafeye göre ödeme imkânı sunarak, kısa mesafeli yolculuklarda %15’e varan ücret iadesi sağlayacak. Vatandaşların daha adil ve ekonomik bir ulaşım deneyimi yaşaması hedeflenirken, sistemin Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) altyapısıyla entegre şekilde çalıştığı belirtiliyor.  

Yolculuğun ardından istasyon çıkışlarındaki iade cihazlarına ulaşım kartını okutan kullanıcılar, belirlenen mesafeye göre iade tutarlarını anlık olarak geri alabilecek. Şehirde hâlihazırda öğrenci, öğretmen ve abonman kartlar gibi avantajlı tarifeler uygulanırken, bu yeni sistemle birlikte tam kart kullanıcıları da benzer avantajlardan faydalanma şansı yakalayacak.  

Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin yürüttüğü teknik çalışmalar sonucunda, raylı sistemdeki 75 istasyonun tamamında altyapı hazırlıkları tamamlanarak uygulama hayata geçirildi. Vatandaşlar, istasyon değişim sayıları, iade oranları ve sistem kuralları hakkında detaylı bilgileri [www.kayseriulasim.com](http://www.kayseriulasim.com) web sitesi üzerinden öğrenebilir.  

Bu yeni sistemle Kayseri, akıllı şehircilik uygulamalarında önemli bir adım daha atmış oluyor. Toplu taşıma kullanıcılarının ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen modelin, şehir içi ulaşımda daha verimli ve ekonomik bir deneyim sunması bekleniyor.
 

Haber Merkezi

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