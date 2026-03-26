Kayseri’de Uluslararası Gastronomi heyecanı başladı

Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması Kayseri etabı, Erciyes Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde düzenleniyor. 7 bölgede ve 16 ilde düzenlenecek yarışmanın konsepti ve ana teması 'Anne Yemekleri, Anne Reçeteleriyle Türk Mutfağı' olarak belirlendi. Gastronomi İç Anadolu Bölge Yarışması’nda ise Kayseri, Sivas, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Karaman ve Konya’dan katılacak okullar yarışacak.

Ahi Evran Üniversitesi, Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yener Oğan, yarışma hakkında bilgiler vererek; “Bu yıl aslında üçüncüsünü düzenlediğimiz, ulusal anlamda ikincisi olan Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması'nın Kayseri etabındayız. 7 bölgede ve 16 ilde gerçekleştirdiğimiz bu yarışmanın konsepti, ana teması 'Anne Yemekleri, Anne Reçeteleriyle Türk Mutfağı' olmak üzere dizayn edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'mızın koordinasyonunda, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'müzün öncülüğünde gerçekleştirilen bu yarışmada; buradaki öğrencilerimiz Türk mutfağı konseptinde anne reçeteleriyle Türk mutfağını yorumlayarak başlangıç, ana yemek, tatlı olmak üzere üç kategoride yarışmaktalar. Biz de burada jüri üyeleri olarak bölge birincilerini tespit edip, yarışma sonucunda buradaki bölge birincilerimizi Ankara'da yapılacak olan Türkiye finaline götüreceğiz ve yine TİKA'nın getireceği uluslararası platformda da yabancı öğrencilerimizle bunları birleştirip uluslararası tamamlamayı planlıyoruz. Mayıs ayı içerisinde de yarışmanın genel sonuçları tamamlanmış olacak” açıklamasını yaptı.

Yarışmanın ödül formatına ilişkin açıklamalar yapan Doç. Dr. Oğan; “Yarışmamızın ödül formatı; bölge birincilerini belirleyeceğiz, bölge birincilerimiz kendi bölgelerini ülke finallerinde ulusal anlamda temsil edecekler. Puanlama sistemimizde şöyle bir şey var: Adaylarımız yani yarışmacı öğrencilerimiz 90 ve üzeri puan aldıklarında altın madalya kategorisinde, 80 ve üzeri aldıklarında gümüş kategorisinde, 70 ve üzeri aldıklarında bronz kategorisinde oluyorlar. Yine ödül bağlamında il birincisine şampiyonluk ödülü, yine ikincilik, üçüncülük gibi kupalarımız var. Yine bütün danışman öğretmenlerimiz olsun, öğrencilerimiz olsun hepsine katılım belgeleri veriyoruz” ifadelerini kullandı.