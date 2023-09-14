Kayseri'de üniversite öğrencileri yurt sorunu yaşamayacak

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, bakanlığa bağlı yurtlarda tadilat çalışmalarının sona geldiğini söyleyerek, Kayseri'de yurt sorunun yaşanmayacağını belirtti.

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  • 14.09.2023 11:45
  • Güncelleme: 14.09.2023 13:24
Kayseri'de üniversite öğrencileri yurt sorunu yaşamayacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, bakanlığa bağlı yurtlarda tadilat çalışmalarının sona geldiğini söyleyerek, Kayseri’de yurt sorunun yaşanmayacağını belirtti.

Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala Kayseri’deki yurtlar hakkında bilgiler veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Yeni öğretim yılında Kayseri’deki yurtlarımızda bir sorun gözükmüyor. Bakanlığımız başvuruları aldı ve kısa sürede de açıklamaları yapacak. Kayseri’mizde de başvuran tüm öğrencilerimizin 16 yurdumuzda hem konaklamalarını hem de üniversitelerine gidiş gelişiyle ilgili tüm kolaylıkları sağlayacağız. Bizim şehrimizdeki hedefimiz, yurt sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırmaktı. Kapasite artışlarımız var. Geçen yıldan bu yana yaklaşık 5 bine yakın kapasite artışı gerçekleştirdik. Burada hiçbir öğrencimizi Kayseri’mizde yurt bulamama gibi bir sorunu yaşamamaları için ortaya koyduğumuz çalışmalar sonucunu verdi. Bu istikamette de inşallah tüm öğrencilerimizi yakın zamanda yurtlarımıza alacağız" ifadelerini kullandı.

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından 30 bin depremzedeyi yurtlarda ağırladıklarını dile getiren Kabakcı, yurtları öğrencilere hazırladıklarının altını çizerek, "Özellikle deprem bölgesindeki 11 il ile beraber Kayseri’miz yakın olmasından dolayı depremzede kardeşlerimizin çok büyük yoğunluğu intikal etti. Bu süre zarfında da birçok yerde ikamet ettiler ama yaklaşık 30 bin civarında dönüşümlü depremzedeyi yurtlarımıza misafir ettik. 6 ayı geçen bir dönemde misafirlerimizi son derece memnun edici çalışmalar yaptık. Bakanlık olarak yurtlarımıza ağırladık. Yakın zamanda da üniversitelerde eğitim öğretim de başlayacağı için yurtlarımızda tadilat yapılması gerekiyordu. Şuan yurtlarımızda büyük bir tadilatımız var. İyileştirme çalışmalarımız sürüyor. Yeni gelen öğrencilerimize tüm yurtlarımızı daha hazır daha hijyenik halde teslim etmek istiyoruz. Onlarda bunu uzun süre gösterdikleri sabırdan dolayı hak ettiler. İnşallah yeni dönemde öğrencilerimizi Kayseri’mizde yurtlarımızda misafir edeceğiz. Hazırlıklarda da son aşamaya geldik ve tadilatları bitirmek üzereyiz" şeklinde konuştu.

İHA

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