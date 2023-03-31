Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

 YÖK Başkanı Erol Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıklamıştı. Kayseri'de bulunan üniversitelerde ise eğitime uzaktan eğitim ile devam edilecek. 

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  • 31.03.2023 14:20
  • Güncelleme: 31.03.2023 14:20
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Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kahramanmaraş depreminin ardından üniversitelerde bahar dönemi için uzaktan eğitim kararı alınmıştı. Üniversitelerle ilgili değerlendirme kararının Nisan ayında yeniden ele alınacağı daha önce duyurulmuştu. Dün, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.

Kayseri’de Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ile destek olan 13 il içerisinde yer aldığı için üniversitelerde yüz yüze eğitim yapılmayacağı, eğitime uzaktan eğitim ile devam edileceği açıklandı.

1ha

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