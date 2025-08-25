Kayseri'de üniversiteliler için uygun fiyatlı ikinci el ev eşyası maliyeti ne kadar?

Kayseri'de üniversite eğitimi için gelen bir öğrenci, ikinci el eşyalarla evini uygun fiyata döşemek istediğinde ortalama 15 bin ila 20 bin lira arasında bir bütçe ayırması yeterli oluyor. İkinci el eşya satan esnaflar, öğrencilerin artık eşyalı evlere yönelmesiyle ikinci el eşya piyasasının zayıfladığını dile getiriyor.

Kayseri'de ikinci el eşya satan Soner Dursun öğrencilerin ikinci el eşyaya taleplerinin azaldığını belirterek, " Şimdi öğrenci biraz zor, artık Kayseri'ye gelmez oldu. Kendi satış tecrübeme göre ikinci el piyasası sıfıra göre daha revaçta ama sıfıra güç yetmiyor. Öğrenci bize gelip koltuk, kanepe, buzdolabı, çamaşır makinesi, yani bir evin bütün gerekli malzemesini alabilir. Fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor. Biz aldığımız ürünü uyguna alırsak ona uygun yansıtmaya çalışıyoruz. Öğrenci bize geldiğinde mutlaka yardımcı oluyoruz. Bazı esnaflar gibi 'ille şu rakam' demiyoruz. Buraya gelen aile de olabilir, öğrenci de olabilir, her şekilde anlaşabiliriz. Temel eşyalar, çamaşır makinesi, buzdolabı, fırın ve bulaşık makinesi için taban fiyatlar şöyle: Bulaşık makinesi 2 bin 500-3 bin lira arasında, çamaşır makinesi de modeline göre 5 kiloluk bir makine 2 bin 500-3 bin 500 lira. İki tane ikinci el kanepe 3 bin-4 bin lira. Döşenmiş malzemelerimiz de var, onların fiyatları iki katı artıyor, 7 bin-8 bin lira. Orta boy, öğrenci tipi buzdolapları 4 bin-5 bin lira. Elbise dolabı 2 bin-2 bin 500 lira. Çalışma masaları 1000-1500 lira en fazla. Nakliyesine ekstra para almıyoruz. Komple bir evi dizeceği zaman maliyet 15 bin-20 bin lira arasıdır. Halı, masa gibi ufak tefek şeylere para almıyoruz, hediye veriyoruz. Bir öğrenci Kayseri'de bir ev tutup ikinci el eşyalarla ev dizmek istediğinde 15 bin-20 bin lira arasında evini dizerim" ifadelerini kullandı.

Beyaz Eşyacı İbrahim Afşar: " Öğrencilere güzel hizmet veriyoruz ancak son iki yıldır nadiren geliyorlar çünkü evler 1+1 veya 2+1 döşeli veriliyor. 3-4 öğrenci anlaşıp beraber kalıyorlar. 'İkinci el' demesinler, temiz eşyalarımız var. Bir ay garanti veriyoruz. İnsanları mağdur etmiyoruz. Beyaz eşya olarak dört parça çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, fırın eski model olursa 15 bin liraya, yeni model olursa 40 bin lirayı bulur. Bazen garantisi devam eden ürünlerimiz de oluyor. İnsanların ikinci elden uzak durmamasını, yönelmelerini isterim. Sıfır çok pahalı. Mesela 20 bin liradan aşağı dolap yok ama bizde 5 bin-7 bin liraya alabiliyorlar" cümleleriyle ikinci el beyaz eşya fiyatlarını aktardı.

İkinci el eşya satan Yusuf Kuş: "Bir öğrenci evini dizmek istediğinde minimum 15 bin-20 bin liraya gönül rahatlığıyla kullanacağı eşyaları dizebilir. Fiyatlar beğenilen ürüne göre yükselebilir. Sattığımız vatandaşa en az bir ay garanti veriyoruz ki içi rahat olsun. Bir ay içinde sıkıntı olursa bize ait. Sıfır gibi iki sene garanti veremeyiz ama mağdur etmemek için elimizden geleni yaparız. İkinci el fiyatları ortalama 500-700 lira. Sıfır set üstleri 1500 lira. Buzdolapları 3 bin liradan başlıyor. Yatak (baza, başlık) sıfır ekonomik ürünler 5 bin lira, ikinci el düşünürsek 2 bin-2 bin 500 lira. Öğrencilere yardımcı olmak isteriz ama işler durgun. Artık eski gibi talep yok, işlerde kriz var. Bütçesi olmayanların yapacağı tek şey ikinci el" şeklinde konuştu.