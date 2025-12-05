Kayseri'de üreticilere 23 milyon liralık destek

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarımsal destek ödemeleri kapsamında Kayseri'deki üreticilere 23 milyon 650 bin TL ödeme yapılacak.

Kayseri'de üreticilere 23 milyon liralık destek

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın üreticilere yönelik tarımsal destek ödemeleri devam ediyor. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; Kayseri’de üreticilere, 23 milyon 650 bin TL tutarındaki tarımsal destekleme ödemesi yapılacağı duyuruldu.

Tarımsal destek ödemeleri kapsamında, Hayvan Gen Kaynakları Desteği: 20 milyon 207 bin TL,
Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği: 2 milyon 704 bin TL, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği: 441 bin TL, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği: 298 bin TL olmak üzere toplamda 23 milyon 650 bin TL destek ödemelerinin üreticilerin hesaplarına aktarılacağı belirtildi.

