Kayseri’de üreticilere 23 milyon liralık destek

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın üreticilere yönelik tarımsal destek ödemeleri devam ediyor. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; Kayseri’de üreticilere, 23 milyon 650 bin TL tutarındaki tarımsal destekleme ödemesi yapılacağı duyuruldu.

Tarımsal destek ödemeleri kapsamında, Hayvan Gen Kaynakları Desteği: 20 milyon 207 bin TL,

Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği: 2 milyon 704 bin TL, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği: 441 bin TL, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği: 298 bin TL olmak üzere toplamda 23 milyon 650 bin TL destek ödemelerinin üreticilerin hesaplarına aktarılacağı belirtildi.