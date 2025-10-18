  • Haberler
  • Kayseri'de üreticilere 3 milyon 690 bin liralık hayvan hastalıkları tazminatı desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarımsal destek ödemeleri kapsamında Kayseri'de 3 milyon 690 bin liralık hayvan hastalıkları tazminatı desteği üreticilerin hesabına yatırılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal destek ödemeleri kapsamında Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da üreticilerin hesaplarına hayvan hastalıkları tazminatı desteği kapsamında 3 milyon 690 bin liralık ödeme gerçekleştiriliyor. Yapılan açıklamada ise “Tarımsal destekleme ödemelerini ilimiz üreticilerinin hesaplarına aktarıyoruz. Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği 3 milyon 690 bin lira, hayırlı bereketli olsun” denildi.

Haber Merkezi

