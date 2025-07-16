Kayseri'de Üreticilere Destek: Yöresel Ürünler Satış Merkezi Açıldı

Bu tesis, geçmişte zorlu koşullarda satış yapan üreticiler için konforlu ve güvenli bir ortam sağlıyor.

Yemliha’nın meşhur patlıcanı sezonu açılırken, üreticiler, bu yeni satış alanında ürünlerini tanıtma fırsatı buldu. Yöresel Ürünler Satış Merkezi, Kayseri’nin önemli yöresel ürünlerinden biri olan Yamula Patlıcanı’nın daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyor.

Tesisin açılışında, üreticilere yönelik destek mesajları verildi. Yerel üreticiler, ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırarak, hem fiyatların uygunluğunu hem de ürün kalitesini artırmayı amaçlıyor. Bu yeni merkez, bölgedeki tarımsal kalkınmaya katkı sağlarken, üreticilerin emeklerinin karşılığını almasına da yardımcı olacak.

Bir üretici, sezonun açıldığını belirterek, bu yeni satış alanının kendilerine sağladığı avantajlardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yöresel Ürünler Satış Merkezi, bölge üreticilerine hem güvenli hem de düzenli bir ticaret ortamı sunarak, Kayseri’nin tarımsal potansiyelini artırmayı hedefliyor.