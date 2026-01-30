Kayseri’de üretilen yoğurtta uygunsuzluk tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit veya tağşiş yaptığı belirlenen firmalar açıklanmaya devam ediyor. Bakanlık tarafından her gün güncellenen listede Kayseri’de gıda sektöründe faaliyet gösteren bir firma daha yer aldı.

YOĞURTTA UYGUNSUZLUK TESPİT EDİLDİ

İsa Şahin İnovasyon Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi firmasına ait ‘Mandırella’ markasının ‘Tam yağlı yoğurt’ ürününde ‘% yağ oranının düşük olması’ uygunsuzluğu belirlendi.