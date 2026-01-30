  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de üretilen yoğurtta uygunsuzluk tespit edildi

Kayseri'de üretilen yoğurtta uygunsuzluk tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit veya tağşiş yaptığı belirlenen firmalar listesine Kayseri'de süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren bir firma daha yer aldı.

Kayseri'de üretilen yoğurtta uygunsuzluk tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit veya tağşiş yaptığı belirlenen firmalar açıklanmaya devam ediyor. Bakanlık tarafından her gün güncellenen listede Kayseri’de gıda sektöründe faaliyet gösteren bir firma daha yer aldı.

YOĞURTTA UYGUNSUZLUK TESPİT EDİLDİ

İsa Şahin İnovasyon Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi firmasına ait ‘Mandırella’ markasının ‘Tam yağlı yoğurt’ ürününde ‘% yağ oranının düşük olması’ uygunsuzluğu belirlendi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'Safra kesesinde 3 santimetrenin üzerindeki taşlar kansere neden olabilir'
“Safra kesesinde 3 santimetrenin üzerindeki taşlar kansere neden olabilir”
Bakan Şimşek, 'İhracat 4,4 artışla 273,4 milyar dolara yükseldi'
Bakan Şimşek, “İhracat 4,4 artışla 273,4 milyar dolara yükseldi”
Kayseri'de hafta sonu: Yağmurlu
Kayseri’de hafta sonu: Yağmurlu
Kayseri'de üretilen yoğurtta uygunsuzluk tespit edildi
Kayseri’de üretilen yoğurtta uygunsuzluk tespit edildi
Restoranlarda servis, masa ve kuver ücreti yasaklandı
Restoranlarda servis, masa ve kuver ücreti yasaklandı
Kayseri Tarım Organize'de Müjdeli Haber: 7.Kuyudan da Sıcak Su Fışkırdı
Kayseri Tarım Organize'de Müjdeli Haber: 7.Kuyudan da Sıcak Su Fışkırdı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!