Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda; 1 şahıs gözaltına alınırken, 11 parça halinde 16 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 1 şahsa ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan gözaltına alındı.

Öte yandan; ekipler tarafından yapılan aramada 11 parça halinde 16 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.