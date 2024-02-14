Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapan 1 şahıs gözaltına alınırken şahsın üzerinde yapılan aramalarda 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahsın yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapan 1 şahıs gözaltına alınırken şahsın üzerinde yapılan aramalarda 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahsın yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Y.A.’nın üzerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; Y.A. yakalandı. Y.A.’nın üzerinde yapılan aramalarda 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler tarafından gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.A.,çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Y.A.’nın polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
İHA
Kayseri Gündem

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