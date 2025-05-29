Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen 'Şehit İbrahim BİROL-10' operasyonu neticesinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 11 şahıs yakalandı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; 44 ekip ve 130 personelin katılımıyla “Şehit İbrahim BİROL-10” kod adlı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, daha önce uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 3 kişiyle birlikte toplam 11 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Öte yandan narkotik arama köpeği ETA ile yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Haber Merkezi

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