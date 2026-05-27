  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 13 şahıs tutuklandı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 13 şahıs tutuklandı

Kayseri Jandarma ekipleri tarafından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu işlediği değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile silah ele geçirilirken, yakalanan 23 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 13 şahıs tutuklandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Tomarza Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu işlediği değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 
15 Mayıs 2026 tarihinde Kayseri merkez ve ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda toplam 23 ayrı adreste gerçekleştirilen adli aramalarda; 9 gram metamfetamin, 10 gram sentetik kannabinoid bonzai, 1 gram bonzai ham maddesi, 1 adet aseton, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 13 cep telefonu, 1 tablet, 6 av tüfeği, 31 av tüfeği fişeği, 1 tabanca ile şarjörü ve 33 tabanca mermisi ele geçirildi. 

Operasyonlarda 24 şüpheliden 1’inin daha önce tutuklu olduğu, 23 şüphelinin ise yakalanarak Tomarza Cumhuriyet Savcılığına sevk edildiği öğrenildi. Şüphelilerden 13’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 13 şahıs tutuklandı
Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 13 şahıs tutuklandı
CHP İl Teşkilatı'nın Facebook hesabı başka ellere geçmiş
CHP İl Teşkilatı'nın Facebook hesabı başka ellere geçmiş
Vali Gökmen Çiçek'ten Hastanede Bayram Ziyareti
Vali Gökmen Çiçek’ten Hastanede Bayram Ziyareti
Kayseri'de Acemi Kasaplar Hastanelik Oldu
Kayseri’de Acemi Kasaplar Hastanelik Oldu
Kayseri Protokolü Bayram Namazını Hunat Caminde Kıldı
Kayseri Protokolü Bayram Namazını Hunat Caminde Kıldı
Kayseri Hayvanat Bahçesi bayramın 3 günü ücretsiz ziyaret edilebilecek
Kayseri Hayvanat Bahçesi bayramın 3 günü ücretsiz ziyaret edilebilecek
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!