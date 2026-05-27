Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 13 şahıs tutuklandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Tomarza Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu işlediği değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

15 Mayıs 2026 tarihinde Kayseri merkez ve ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda toplam 23 ayrı adreste gerçekleştirilen adli aramalarda; 9 gram metamfetamin, 10 gram sentetik kannabinoid bonzai, 1 gram bonzai ham maddesi, 1 adet aseton, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 13 cep telefonu, 1 tablet, 6 av tüfeği, 31 av tüfeği fişeği, 1 tabanca ile şarjörü ve 33 tabanca mermisi ele geçirildi.

Operasyonlarda 24 şüpheliden 1’inin daha önce tutuklu olduğu, 23 şüphelinin ise yakalanarak Tomarza Cumhuriyet Savcılığına sevk edildiği öğrenildi. Şüphelilerden 13’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.