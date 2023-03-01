Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 Gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda ’uyuşturucu ticareti’ yapmak suçundan 2 kişi gözaltına alınırken ele geçirilen uyuşturucu madde ve etil alkole el konuldu.

Edinilen bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda S.B. ve F.Ö.’nün birlikte hareket ederek il genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve şahısların üzerlerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alındı. Şüpheliler ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanırken; yapılan üst aramalarında 201 gram uyuşturucu madde ve 60 litre etil alkol ele geçirildi.

S.B. ve F.Ö., ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.