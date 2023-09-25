Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1 kilo 328 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.
- 25.09.2023 14:37
- Güncelleme: 25.09.2023 14:51
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 1 kilo 328 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Ekipler tarafından kentte bulunan bir adrese yapılan operasyonda; 1 kilo 328 gram uyuşturucu madde, 9 bin 409 adet sentetik hap, 800 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şahıs sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.